Cumhurbaşkanı Tatar’dan “aşı olmaktan kaçınmayın.. Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyun” çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada KKTC’de yürütülen Ulusal Aşı Programı ve geniş çaplı uygulanan tarama testleri ile salgına karşı başarılı bir mücadele yürütülmekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;“Bilim insanlarından aldığım bilgiler, aşılama arttıkça hastanede tedavi görme ve hastalığı ağır geçirme oranlarının büyük ölçüde azaldığı yönündedir. Aşı daha az virüs alınmasını sağlarken, virüsün insanlarda kalış süresini de kısaltıyor. Daha da önemlisi aşı ciddi hastalanma riskini büyük oranda düşürmektedir. Yaygın aşılama ile birlikte hastaneye yatış ve ölüm oranlarında azalma ve bu oranlarda azalış görülmektedir. KKTC ile diğer ülkelerde hastaneye yatış ve ölüm oranları incelendiğinde yaygın aşılama ile bu oranların kontrol altında tutulabileceğinin görülmesi yaygın aşılamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu arada hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 95’inin aşısız bireylerden oluştuğuna da dikkat çekmek gerekir. Bu nedenlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün de ısrarla duyurduğu gibi aşı olmak bir yükümlülüktür. Vatandaşlarımız aşı olmaktan kaçınmamalı ve Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uymaya devam etmelidir”