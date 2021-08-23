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Cumhurbaşkanı Tatar’dan, 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’na ‘geçmiş olsun’ mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar’dan, 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’na ‘geçmiş olsun’ mesajı

Tatar, geçmiş olsun mesajında “3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun rahatsızlanmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın 3. Cumhurbaşkanımızın en erken zamanda sağlığına kavuşmasını diler, kendisine acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün, Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Eroğlu’nun bugün öğleden sonra baş dönmesi şikayeti ile hastaneye gittiğini, durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söylemişti.  Yenen, bu konuda yarın daha geniş bilgi verebileceklerini belirtmişti.

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Son Güncelleme: 23.08.2021 19:38
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