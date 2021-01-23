Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kitap, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin arşivinde bulunan ve 16. yüzyılda Kıbrıs’taki mahkemelerin çeşitli dava tutanaklarını ve kadıların tuttuğu belgelerini içeriyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve Ada’nın geçmişiyle ilgili önemli kaynaklardan biri olan sicilleri içeren bu değerli çalışmanın, Kıbrıs Türk halkının geleceğine ışık tutabilecek arşivleri içerdiğini belirterek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri yürekten kutladı.