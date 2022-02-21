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Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak eşi Sibel Tatar’la birlikte önceki gün Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece yurda döndü.

21 Şubat 2022 Pazartesi 08:15
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı yönetimine hitaben bir konuşma gerçekleştirmiş, basın organlarının canlı yayınlarına katılarak değerlendirmelerde bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 21.02.2022 08:51
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