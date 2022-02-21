Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak eşi Sibel Tatar’la birlikte önceki gün Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak eşi Sibel Tatar’la birlikte önceki gün Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece yurda döndü.
21 Şubat 2022 Pazartesi 08:15
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları kapsamında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı yönetimine hitaben bir konuşma gerçekleştirmiş, basın organlarının canlı yayınlarına katılarak değerlendirmelerde bulunmuştu.
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