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Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerin, KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımından en önemli sektör olduğunu belirtti. 

07 Mayıs 2021 Cuma 13:00
Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.


TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın hem akademik hem de siyasi yaşamında  başarılı çalışmalar yaptığını belirterek,  “Bu donanımla YÖDAK gibi bir kurumun başında KKTC’de fevkalade önemli olan eğitim sektörüne güzel hizmetlerinizin olacağına inanıyorum” dedi. 
Cumhurbaşkanı olarak, YÖDAK’ın her zaman yanında olacağı ve çalışmalarına destek vereceğini belirten Tatar, üniversitelerin KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımından en önemli sektör olduğunu vurguladı. 
Tatar, bu denli önemli bir sektörün doğru kararlar ve doğru vizyonla, yön gösterebilen bir yapıyla iyi yönetilmesinin önemini dile getirdi. 
Yeni açılacak fakültelerin doğru tespitlerle açılmasının, insan kaynaklarının ve tüm olanakların en iyi şekilde değerlendirmesinin eğitim sektöründeki başarıların dayanağı olacağını kaydeden Tatar, YÖDAK’ın değişen dünyaya uyumlu bir şekilde özellikle pandemi koşullarında çevrim içi eğitimleri dikkate alarak çalışmalarını yapmalarının önemine değindi. 
Hedefin yüz yüze eğitimin başlaması olduğunu belirten Tatar, pandemi koşulları zorlanarak, ülkeye  gelebilen öğrencilerin geldiğini ifade etti. 

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Cumhurbaşkanı Tatar, henüz gelemeyenlerin de bir an önce gelmesinin üniversite sektörünü hem ekonomik açıdan hem de yüz yüze eğitim açısından canlandıracağını söyledi.
 Tatar, Prof. Dr. Turgay Avcı’ya, YÖDAK başkanlığı görevinde başarılar diledi.


AVCI
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini YÖDAK başkanlığına layık gördüğü için teşekkür etti.
Avcı, ülkenin beklentileri ve üniversitelerin sorunlarını bildiklerini, YÖK ve üniversite rektörleriyle istişarelere başladıklarını belirterek, YÖDAK’ın üniversitelerin ihtiyaçlarını ve halkın üniversiteler için beklentilerini ve tüm hassasiyetleri dikkate alması gerektiğini ifade etti.
YÖDAK olarak, dünyaya açılan üniversitelerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, “Cumhurbaşkanım sizin desteğiniz ve bize olan güveniniz çok önemli” dedi.

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 13:20
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