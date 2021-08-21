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Cumhurbaşkanı Tatar Yenierenköylülerle kahvaltıda bir araya geldi

21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15
Cumhurbaşkanı Tatar Yenierenköylülerle kahvaltıda bir araya geldi

TATAR: “MÜZAKERE MASASINA KOYDUĞUMUZ ÇÖZÜM ÖNERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak katıldığı Yenierenköy’deki kahvaltılı toplantıda, bölge halkıyla bir araya geldi ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“TEK ÇÖZÜM YOLU İKİ AYRI DEVLET”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, 53 yıldan bu yana devam eden federal temele dayalı müzakerelerin Rum tarafının olumsuz tutumuyla bir sonuca ulaşamadığını ve özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana görüşmelerinde federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının net ve açık bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Tatar şöyle konuştu:

“Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağının görülmesiyle birlikte egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm şeklini ilk kez Cenevre’de müzakere masasına koyduk. Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli, en gerçekçi çözüm şekli olup Kıbrıs’ın ve bölgenin de yararınadır. Rum tarafı ise hala daha gerçekleşmesi mümkün olmayan federasyon hayali peşinde koşmakta ve halkımızı bir 53 yıl daha müzakere masalarında esir almak istemekte ve iki devletli çözümün gerçekleşmemesi için her yolu ve yöntemi kullanmaktadır. Burada bir kez daha belirtiyorum ki, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır, müzakere masasına koyduğumuz çözüm önerimizden geri adım atmayacağız.”

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KAPALI MARAŞ AÇILIMI

Kapalı Maraş açılımıyla ilgili olarak açıklamalarda da bulunan  Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti;

“Kapalı Maraş açılımın ilk aşamasını 2020 yılının başında gündeme getirirken, insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilk adımda Kapalı Maraş’ta bulunan  kamuya ait bazı bölgeler ile sahil şeridi açılmıştır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması da yine insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde uygulamaya konulmuş ve yüzde 3,5’lik bölge askeri bölge statüsünden çıkarılarak mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden müracaatlarını yapmalarına olanak sağlanmıştır.”

TURİZM

Konuşmasında iç turizmin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şunları dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinin turizm faaliyetlerine darbe vururken ülke turizmini de olumsuz etkilediğine işaret etti.

Tatar, Rum yönetiminin turizm sektörünü engellemek için her yolu ve yöntemi kullanarak girişimlerde bulunduğunu da kaydederek “Ama diğer sektörlerimiz ile birlikte turizm sektörümüzün de ayağa kalkacağından hiç şüphem yoktur. Bunun yanı sıra, iç turizmde de büyük bir canlılık ve hareketlenme görmekteyim. Bu da oldukça sevindirici olup gereken her türlü desteği vermeye hazırım” dedi.

Toplantıya, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk ile Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da katıldı.

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Son Güncelleme: 21.08.2021 20:47
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