Cumhurbaşkanı Tatar Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, YAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vehid, ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a YAK spor kulübü eski başkanı olmasından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, anı plaketini almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yenicami gibi köklü bir spor kulübünün iki yıl başkanlığını yapmış olmaktan ve hizmetlerde bulunmaktan dolayı şeref duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın kulübün altyapısını güçlendirmek, başarıyla yaşatabilmek ve taraftarları bir arada tutabilmek olduğunu belirterek, Yenicami’nin çok sayıda taraftarı olan büyük ve tecrübeli bir kulüp olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde hükümet kararı ile Metehan bölgesinde bir takım yerlerin kulüpler için tahsis edildiğini belirten Tatar, projenin pandemi ve ekonomik koşullardan dolayı geliştirilmesinin zaman aldığını ancak bu projede kulübün gelir kaynaklarının yükseltilmesi bakımından önemli potansiyel gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun geliştiğini ve spor kulüplerinin sayılarının zamanla arttığını anlatarak, pandemi dolayısıyla ara verilen futbol sezonunun eylülde açılacağını söyledi.

“ULUSLARARASI ANLAMDA SPOR KISITLAMALARININ KALDIRILMASI AMACIYLA ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı’nda Futbol Federasyonu ile birlikte yapılan temaslarla uluslararası tanıtım bakımından nelerin yapılabileceğinin değerlendirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle uluslararası anlamda spor kısıtlanmalarının aşılması için neler yapılabileceğini araştırdıklarını ve sürekli olarak kamuoyunu ve yabancı misyonları yapılan spor kısıtlamaları konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.



“SPOR KONUSUNDA YAPILAN ENGELLEMELER KABUL EDİLEMEZ”Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halktan biri olan Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonların ve gençliğimize spor konusunda yapılan haksız engellemelerin asla kabul edilemeyeceğini müzakerelerde ve uluslararası her platformda dile getirdiklerini söyledi.“ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ, MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”Kıbrıs Rum tarafının amacının Kıbrıs Türk halkına diz çöktürmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Asla teslim olmayacağız, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.Yenicami Spor Kulübü’ne emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Spor Kulübü’ne hizmet veren ancak aramızdan ayrılanlara da rahmet diledi.Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.