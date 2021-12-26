Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi’nde halkla buluştu

Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Alanı’nda yer alan etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek esnaf ve halkla sohbet etti; halk dansları gösterisini izledi ve çocuklar için yapılan atölye çalışmasında çocukların çalışmalarını inceledi.“Yeni Yıl Pazarı” etkinliğin katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Tatar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.