Cumhurbaşkanı Tatar, Ydü Güzel Sanatlar Fakültesi Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, üniversite bünyesinde 399’uncu serginin açılışının gerçekleştiğini ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede yürütülen sanat çalışmalarının, KKTC kültür yaşamına yaptığı katkı nedeniyle YDÜ yöneticilerini ve sergiye katkı koyanları tebrik etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan ve Kıbrıs adasının binlerce yıllık tarihinin anlatıldığı eserlerin müzede yer almasının, geçmişten günümüze köprü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan irade ile üretilen sanat eserleri ve düzenlenen sergilerin, sınırları aşarak evrensel ölçekte dünya sanatıyla buluştuğunu sözlerine ekledi.

Düzenlenen sergilerin, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu dünyaya haykırdığını, pandemiye rağmen birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da üretmeye devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çağdaş bir halk olarak meydana getirdiği eserlerin, engellere ve izolasyonlara rağmen dünya insanlığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Yapılan çalışmalar, insanlığın geleceğine değer verdiğimizin bir ifadesidir” dedi.



KKTC’nin, geleceğe yönelik ortaya koyduğu vizyonla pandemi sürecini en iyi şekilde yöneterek her alanda üretime hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe umutla baktığını dile getirdi.KKTC’nin, yaşanan gelişmelerle bugün Doğu Akdeniz’de statüsünün yükseldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin her alanda süreceğine vurgu yaparak geleceğe özgüvenle bakıldığını ifade etti.