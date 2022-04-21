Cumhurbaşkanı Tatar YDP’yle görüşüyor

CUMHURBAŞKANI TATAR HÜKÜMET OLUŞUMUNA YÖNELİK SİYASİ PARTİLERLE İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından Anayasa’nın ilgili hükümleri doğrultusunda, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle istişare toplantıları başlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kapsamda ilk olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti. Arıklı’ya YDP Genel Sekreteri Talip Atalay eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmenin ardından Tatar, 15.00’te Halkın Partisi (HP), 15.30’da da Demokrat Parti (DP) ile görüşecek.