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Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Yassıada’yı (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. 

22 Ekim 2021 Cuma 17:15
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Yassıada’da Adnan Menderes Müzesi’ni gezdi, Menderes’i ve arkadaşlarını rahmetle andı. 

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Cumhurbaşkanı Tatar, Adnan Menderes için idam kararı alınan temsili mahkeme salonunda gösterilen filmi de izledi. 

Tatar, Kıbrıs konusunu 1955’ten sonra uluslararası toplantılarda gündeme getiren, İngiliz sömürge döneminde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip olan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında ve Türkiye’nin garantör ülke olmasında katkısı bulunan Adnan Menderes ve dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile diğer idam edilen yetkilileri andı. 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına müsade etmeyen Adnan Menderes’in, Türkiye’yi Kıbrıs’ta garantör ülke yapması sayesinde Türkiye’nin barış harekatını yapabildiğini ve KKTC devletini kurabildiklerini söyleyen Tatar, Adnan Menderes ve Zorlu’yu andı, yaşanan olayı anlamanın güç olduğunu vurguladı ve Menderes’in acısını yıllarca yaşadıklarını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 22.10.2021 17:39
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