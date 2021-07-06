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Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC'ye dönecek

Türkiye'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Ankara'dan KKTC'ye dönecek.

06 Temmuz 2021 Salı 22:30
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC'ye dönecek

Tatar ve Oktay'ı taşıyan uçağın yarın 17.00'de Ercan Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak.

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Yarın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ve yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi alan ziyareti yapacak olan Oktay, daha sonra Başbakan Ersan Saner ile görüşecek. Oktay, ardından da Bafra köyünü ziyaret edecek.

Fuat Oktay, Perşembe günü de Yeni Erenköy'de vatandaşlarla buluşacak, Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafınan kabul edilecek, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.

Fuat Oktay'ın Perşembe akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2021 23:20
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