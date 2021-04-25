banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara’ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

25 Nisan 2021 Pazar 13:15
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara’ya Gidiyor
banner337

TATAR ANKARA’DA TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK, ARDINDAN CENEVRE’YE HAREET EDECEK

Tatar, Ankara’nın ardından Cenevre’ye gidecek.

banner341
Yarın sabah 09.30’da özel uçakla Ankara’ya hareket edecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İkili görüşme saat 14.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre’ye hareket edecek.

banner360
Son Güncelleme: 25.04.2021 13:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim