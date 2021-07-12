banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
Ben rahatım
Ben rahatım
Uzamış COVID ve bizim bildik sağlık sistemi
Uzamış COVID ve bizim bildik...
DP'nin önemli sınavı...
DP'nin önemli sınavı...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar yarın Adana'ya gidiyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:45
Cumhurbaşkanı Tatar yarın Adana'ya gidiyor

TATAR, ADANA, TARSUS, ERDEMLİ, MERSİN VE SİLİFKE’DE BİR DİZİ TEMAS VE GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK… 20 TEMMUZ BARIŞ HAREKÂTI TÖRENLERİNE KATILACAK  
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana, Tarsus, Erdemli, Mersin ve Silifke’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulunmak ve 20 Temmuz Barış Harekâtı törenlerine katılmak üzere yarın Adana’ya hareket edecek.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Anamur’da düzenlediği etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davetli olarak Adana,  Tarsus,  Erdemli ve Mersin’de bir dizi temas ve görüşmelerde bulunacak; düzenlenecek olan  toplantılar ile TV programlarında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunacak. 
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah saat 07.30’da Adana’ya hareket edecek. Adana’da temas ve görüşmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantı ve TV programlarına katılıp Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri anlatacak.

banner341
Tatar daha sonra Tarsus’a hareket ederek Kıbrıs gazileriyle birlikte düzenlenecek olan toplantıya katılacak.  Tarsus’ta Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Erdemli’ye hareket edecek. 
Erdemli-Avgadı bölgesinde adının verileceği Dinlenme Parkı’nın temel atma törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleriyle görüşmesinden sonra Mersin’e hareket edecek. Mersin ve Silifke’de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış Harekâtı törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelecek, Rauf R. Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edecek ve açıklamalarda bulunacak. 
Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz günü sabah 06.00’da Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na hareket edecek.        
 

banner360
Son Güncelleme: 12.07.2021 17:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Covid-19 tedavisi gören kadın yoğun bakıma alındı
Covid-19 tedavisi gören kadın yoğun bakıma alındı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Yetişkinler için hızlandırılmış İngilizce kursu
Yetişkinler için hızlandırılmış İngilizce kursu
Lefkoşa sakinlerinin dikkatine!
Lefkoşa sakinlerinin dikkatine!
Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor
Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Esnaf ve Zanaatkarlar Salgın Destek Hibe Programı’na başvurular bir gün uzatıldı
Esnaf ve Zanaatkarlar Salgın Destek Hibe Programı’na başvurular bir gün uzatıldı
Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı
“Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu” düzenleniyor
“Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonu” düzenleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim