Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik'te devam eden yangınla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere bu bölgeye gidiyor.

Edinilen bilgiye göre, Tatar Mersinlik'e varmak üzere...

Öte yandan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, havadan yangın bölgesinde inceleme yapıyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar devam ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye personeli de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.