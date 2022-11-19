Cumhurbaşkanı Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

“En büyük temennimiz, Anavatan Türkiye ile münasebetlerimizin artması ve KKTC’nin daha da güçlendirilmesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Şahin Tutuk, Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz ile Yalova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cem Sezgin’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrasında temasların eski boyutlarına geri döndüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli temasların artarak devam ettiğini kaydederek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin tanıtılması yolundaki gayretlerini herkesin gördüğünü ifade etti.

“Bizim siyasetimiz, Kıbrıs’ta iki ayrı eşit bağımsız devletin iş birliğine dayalı bir antlaşmaya dayanmaktadır. En büyük temennimiz, Anavatan Türkiye ile münasebetlerimizin artması ve KKTC’nin daha da güçlendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla sürekli olarak temaslarımızı artırmaktayız, bu da bizi güçlendirmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve beraberindeki heyete, çalışmalarında başarılar diledi.