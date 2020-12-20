Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkish Cyprus Club" üyelerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI TATAR "WELCOME TO TURKISH CYPRUS CLUB" ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Welcome CIubs International (WCI) üyesi olan Welcome to Turkish Cyprus Club üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının toplumsal konulara duyarlı olarak böyle kulüplerde ve sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapmasının önemine işaret ederek, kulüp üyelerini yaptıkları çalışmalar ve katkılardan dolayı kutladı.
Kulübün, İzmir’deki depremzedelere gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe çalışmalarında başarı diledi.
Son Güncelleme: 20.12.2020 11:38