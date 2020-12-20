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Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkish Cyprus Club" üyelerini kabul etti

20 Aralık 2020 Pazar 10:24
Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkish Cyprus Club" üyelerini kabul etti
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CUMHURBAŞKANI TATAR "WELCOME TO TURKISH CYPRUS CLUB" ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Welcome CIubs International (WCI) üyesi olan Welcome to Turkish Cyprus Club üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının toplumsal konulara duyarlı olarak böyle kulüplerde ve sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapmasının önemine işaret ederek, kulüp üyelerini yaptıkları çalışmalar ve katkılardan dolayı kutladı. 
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Tatar, uluslararası camiada saygın bir kurumun üyesi olunmasının önemini belirterek, KKTC’nin sesini dünyaya duyururken KKTC’nin sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla güç kazandığını söyledi.
Kulübün, İzmir’deki depremzedelere gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe çalışmalarında başarı diledi.

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Son Güncelleme: 20.12.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarWelcome To Turkish Cyprus Club
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