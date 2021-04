Cumhurbaşkanı Tatar, vefatının 24. yıldönümünde Alpaslan Türkeş’in Lefkoşa’da müze haline getirilen evini ziyaret etti

TATAR: KIBRIS KÖKENLİOLAN TÜRKEŞ, KIBRIS’A AYRI BİR İLGİ GÖSTERİRDİ

“TÜRKEŞ’İN NE KADAR UZAK GÖRÜŞLÜ BİR LİDER OLDUĞU BUGÜN DAHAİYİ ANLAŞILIYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alpaslan Türkeş’in vefatının 24. yıldönümünde, Lefkoşa’da müze haline getirilen doğduğu evi ziyaret etti.

“Alpaslan Türkeş 1917’de Lefkoşa’da doğan çok önemli bir Türk büyüğüydü, devlet adamıydı” diyen Ersin Tatar, Türkeş’in Kıbrıs kökenli olması nedeniyle her zaman Kıbrıs’a ayrı bir ilgi duyduğunu kaydetti.

Kendisinin de Türkeş’i şahsen tanıdığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “kendisi gerçekten Türkiye’de milliyetçi cephede büyük hizmetler vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu, büyük sevgiyle anılan bir liderdir. Kendisini rahmetle anmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merhum Alpaslan Türkeş’i her zaman rahmetle anacağız. Elbette KKTC’nin geldiği aşamada artık egemen eşitliğe sahip, iki ayrı devletin Kıbrıs’ta kabul edildiği bir anlaşma olması için elimizden geldiği kadar çalışmaktayız. Kendisi de her zaman bunu söylerdi; ‘Kıbrıs’ta iki halk var, iki devlet var’. KKTC’nin Türk Dünyası’nın bir parçası olarak yaşayabilmesi, var olması yönünde beyanatları vardı. Geçen gün de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyasına, Türki Cumhuriyetlere, Türk Birliği’ne yönelik mesajlar verdi. Akrabalık bağları gereği, Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu izolasyonların, mağduriyetlerin önlenmesi için adımların atılmasını istedi. Netice itibarıyla, aynı kültür, aynı ırk ve ortak bir dil hepimizin özelliğidir. Sayın Alpaslan Türkeş yıllar önce bunları söylediğinde, bunun bir ülkü ve hayal olduğu söyleniyordu. Şimdi görüyorum ki, artık Türkiye’nin geldiği noktada, bir Anavatan olarak, tüm bu ülkeler, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve tabii ki KKTC ayrı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Aralarındaki ilişkiler iletişim, ulaşım ve her türlü yakınlaşma daha da önem kazanmıştır. Sayın Türkeş’in bu anlamda, ne kadar uzak görüşlü olduğu şimdi bir kez daha anlıyoruz. Bir kez daha kendisine rahmet diliyor, ruhu şad olsun diyorum”

Alpaslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu ev, 21 Temmuz 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Alpaslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in de katıldığı bir törenle müze olarak açılmıştı.