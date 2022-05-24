Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu 2021-2022 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni ve Sergi Açılışı’na katıldı

-“Çocuklarımızın gelecekte toplumun değerli birer ferdi olabilmeleri için elden ne gelirse yapılacaktır”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli öğrencilerin başarısında müdür, öğretmen ve ailelerin büyük payı olduğunu belirterek KKTC’nin sosyal devlet anlayışı içinde tüm sıkıntıları aşıp özel gereksinimli çocuklara sahip çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özel gereksinimli bireylerin toplumda yer bulmasını sağlamak için eğitimin; imkânların artarak gerekli eğitimlerin verilmesi, özel gereksinimli bireylerde özgüvenin sağlanması ve onların hayata hazırlanması için yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında özel gereksinimli çocuklara hitaben şunları ifade etti:

“Devletin başı ve bürokratlar olarak biz hep sizin yanındayız. Devletimiz bu anlayışla yönetilmektedir. Biz sizin kolaylıkla ulaşabileceği insanlarız. Bu, KKTC Devleti’nin en önemli özelliğidir. Halkımızla beraberiz, halkımızın yanındayız. Çocuklarımızı seviyoruz, her zaman onların eğitimi ve gelecekte toplumun değerli birer ferdi olabilmeleri için elden ne gelirse yapılacaktır.”

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okul Müdürü Soner Öykün de yaptığı konuşmada, bugün özel gereksinimli öğrencilerin neler başarabildiğini görmekte olduğumuzu belirterek; “Çok şanslıyız ki bu konuda duyarlı bir Cumhurbaşkanı’mız, bakanımız ve daire müdürlerimiz var” dedi. Özel eğitime bu dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, büyük katkı yapıldığını belirten Öykün, emeği geçenlere teşekkür etti.