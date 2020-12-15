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Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti

15 Aralık 2020 Salı 18:06
Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti
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CUMHURBAŞKANI TATAR VE BAŞBAKAN SANER GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Başbakan Ersan Saner’le Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Ersan Saner ile Güzelyurt Belediyesi’ni beraber ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın, birlikte bir makamı ziyaret etmesinin uzun zamandır beklendiğini kaydetti.
Özelde narenciye, genelde ziraat faaliyetlerinin Güzelyurt halkı için önemli geçim kaynağı olduğunu ifade ederek yağan bereketli yağmurlardan duyduğu mutluluğu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yağmurların üretime yansımasını da temenni etti.

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Güzelyurt Belediyesi’nin proje ve çalışmaları ve bölgenin sorunları hakkında Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ile görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Çevre Yolu’ndan Lefke’ye kadar uzanan yolun ve Su Temin Projesi’nin bölgedeki zirai faaliyetlerde kullanılacak olmasının bölgenin gelişimine yapacağı büyük katkının altını çizdi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devam etmekte olan altyapı çalışmalarının ve projelerin tamamlanmasıyla Güzelyurt halkının bölgeden ayrılmayarak Güzelyurt’ta yaşamını sürdürmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi. 
Halkın içinden gelen bir cumhurbaşkanı olduğunu ve halkın içerisinde olmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisinde olacağını belirterek “KKTC’de daha güvenilir, müreffeh bir yaşam sunmak görevimizdir” dedi.
Covid-19 salgının Mart ayından beridir başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ve Avrupa ülkelerinde son zamanlarda vaka sayısının arttığını kaydederek, Sağlık Üst Komitesi’nin halk sağlığına yönelik gerekli kararları aldığına dikkat çekti.  Tatar, bireylerin hem kendi hem de halk sağlığını korumaya yönelik davranmasının önemini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşbakan Ersan SanerGüzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar
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