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Cumhurbaşkanı Tatar Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar İdaresi’nin kuruluşu nedeniyle Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul etti.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Cumhurbaşkanı Tatar Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul etti
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Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıslı Türklerin yüzyıllar boyu süren mücadelesinin bir nişanesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlıların adayı fethinin ardından kurdukları ilk müesseselerden birinin Vakıflar İdaresi olduğunu kaydetti.

450’nci yaşını kutlayan Vakıflar İdaresi’nin bugünlere gelmesine katkı koyan, malını mülkünü vakfeden herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal dayanışma ve birlik, beraberliğin öneminin altını çizdi.

Vakıfların, toplumsal birlik ve toplumsal manada dayanışma açısından önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, vakıflara sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret etti.

Toplum liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü de konuşmasında yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, Vakıflar İdaresi’nin Türklerin himayesine geçmesinde büyük emekleri olduğunu anımsattı.

“İNGİLİZ ÜSLER BÖLGESİ’NDE VAKIFLAR’A AİT MÜLKİYETLERLE İLGİLİ MUHATAP KKTC YETKİLİLERİ OLMALI”

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Güney Kıbrıs ve İngiliz Üsler Bölgesi’nde de Vakıflar’ın binlerce dönüm arazisi bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunların hakkını hukukunu korumak bizlerin görevidir. İngiltere Dışişleri Bakanı ve İngiltere’nin AB Bakanı ile görüşmemizde bu konudaki hassasiyetimiz ifade edilmiştir” şeklinde konuşarak, İngiliz Üsler Bölgesi’nde Vakıflar’a ait mülkiyetlerle ilgili muhatabın KKTC yetkilileri olması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, bahse konu mülkiyetlere uygulanan kısıtlamaların kabul edilemeyeceğini de vurguladı.

KKTC’nin gelişen ekonomisinde, bilhassa ada ülkesi olması hasebiyle mülkiyetin değerli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, mülkiyetlerin ekonomiye kazandırılması noktasında vakıflara büyük görevler düştüğünü kaydetti.

İhtiyaçlı kimselere gerekli yardımın vakıflar vasıtasıyla yapılmasından duyduğu memnuniyeti de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir devlet olarak mücadelesinin sürmesinde vakıflara büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 12:59
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