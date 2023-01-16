Cumhurbaşkanı Tatar, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov, UNDP Kıbrıs Program Müdürü Nilgün Arif ve UNDP Kıbrıs Operasyon Müdürü Ali Tüzel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, ülkede devam eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik destek sağladığı projelerin yanı sıra, iki taraf arasında iş birliğini geliştirecek ve tarafa Kıbrıs adasının faydasına olacak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bunların yanı sıra, UNDP yetkilileri teknik komitelerin çalışmaları kapsamında sağladıkları uzman desteği konusunda da Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Toplantıya Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti üyeleri Güneş Onar ve Sülen Karabacak katıldı.