Cumhurbaşkanı Tatar Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği’ni kabul etti

TATAR :“KKTC’NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTABİLEN FİKİRLER VE DÜŞÜNCELER ORTAYA KOYABİLECEK HER KURUM VE KURULUŞA DESTEK OLMAK BİZİM VAZİFEMİZDİR”

HARUTOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİNMESİ GEREKİR…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’nin geleceğine ışık tutabilen fikirler ve düşünceler ortaya koyabilecek her kurum kuruluşa destek olmak bizim vazifemizdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nu kabulünde yaptığı konuşmada, yeni kurulan derneğin üyelerine başarılar dileyerek, Dernek Başkanı ve üyelerin geçmiş çalışmalarına bakıldığında geleceğe dair yapılacak sağlık turizmi çalışmalarının başarılı olma noktasında kendilerine güven verdiğini söyledi.

Gönüllü olarak yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Tatar, KKTC’nin yapısına bakıldığında bir turizm adası olduğunu, son yıllarda sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Pandeminin de herkese önemli derecede tecrübe olduğunu dile getiren Tatar, pandemi döneminde sağlığa önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, “Pandemiyi iyi yönettik. Sağlık çalışanlarımızla birlikte başarı ortaya koyduk.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde birer yazı yazdığını dile getiren Tatar, yazıda pandemi sürecinde KKTC’deki başarıları anlattığını kaydetti.

Tatar, burada bir devlet, bir halk, öğrencisiyle birlikte ciddi anlamada bir nüfusun nasıl yönetildiğini ve dolaysıyla burada bir başarının ve bir algının oluştuğunun görüldüğünü belirtti.

Bu başarının Derneğin yaptığı çalışmaya zemin oluşturduğuna inandığını dile getiren Ersin Tatar, KKTC’nin turizm cenneti olduğunu ifade etti. Tatar, ülkede bir sağlık sektörü olduğuna dikkat çekerek, sağlık sektörüne yan hizmetler sunan birçok hizmetlerin de bulunduğunu kaydetti.

KKTC’deki üniversitelerin sağlık fakültelerinin olmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin sağlık alanında insan kaynağı yetiştirdiğini ve tüm bunların da hedeflenen sağlık turizmine yönelik alt yapısının da yıllar içinde geliştiğini gösterdiğini kaydetti.

Dünyada bu tür çalışmaların bilindiğini dile getiren Tatar, normal turizmin yanında sağlık turizminin de bir başka bacak olduğunu ve bu alanda katma değerin yüksek olduğunu vurguladı.

Batılı ülkelerde bazı hizmetlerin çok pahalı olduğunun bilindiğini belirten Tatar, bu hizmetlerin KKTC’de çok daha ekonomik fiyatlarla daha iyi şekilde alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık turizmi yönündeki bu oluşumun getirilecek yeni fikirlerle ülkeye bir enerji kazandıracağını ifade ederek bu çalışmayı büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirtti.

Tatar, Dernek yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

HARUTOĞLU

Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ise Cumhurbaşkanı’yla görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın sağlık turizmine ihtiyacı olduğunu düşündüklerini, özellikle pandemi döneminde sağlık turizmine yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

Arayış içinde olan turizm ve otellere kapı açılması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Harutoğlu, ilk görüşmelerini Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptıktan sonra aktivitelerine start vereceklerini kaydetti.

Derneğin yeni kurulduğunu dile getiren Harutoğlu, yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi vererek onları tanıttı.

Altı yıldır Türkiye’deki Tur-Sat Federasyonu’nun organizasyonlarına katılarak bu Federasyonun çalışmalarını incelediklerini söyleyen Harutoğlu, bu altı yıl içerisinde birçok çalıştaya katılarak bilgiler edindiklerini kaydetti.

“TATİL VE TEDAVİ AMAÇLI OTELLER CİDDİ ÇEKİM MERKEZİ OLDU”

Bilgi birikimlerini aktararak ülkenin gelir kaynağı haline gelmesi için girişim başlattıklarını dile getiren Harutoğlu, Türkiye’de özellikle Antalya’da tatil artı tedavi amaçlı otellerin çok ciddi çekim merkezi olduğuna dikkat çekti.

Sağlık turizmi konusunda altyapı ve koşulların Dernek tarafından oluşturulduğunu dile getiren Harutoğlu, bu konuda güncel bir tüzüğe ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu konuda gönüllü çalışma yapabileceklerini söyledi.

Harutoğlu, paydaşlarla ortak çalışmalar yapabileceklerini kaydederek, çalışmaların yapılması için Cumhurbaşkanı Tatar’ın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.