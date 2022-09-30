Cumhurbaşkanı Tatar Ülkeye Döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa’da, İznik’te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları açılışına katıldı, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet başkanları ve yetkilileriyle görüştü.

Burada yerel basına Kıbrıs konusunda mülakatlar veren Tatar, bugün de Bursa’da bir takım temaslarda bulunarak ülkeye döndü.