Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin 46. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

“ULUSAL DAVAMIZIN SAVUNULMASINDA MİHENK TAŞI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 46’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında , “UBP, siyasal yaşamımızda ve ulusal davamızın savunulmasında mihenk taşıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kökleri, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine dayanan ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın siyasal ifadesi olarak tanımlanan Ulusal Birlik Partisi'nin 46. kuruluş yıldönümünü en samimi ve en içten duygularımla kutlarken, UBP'nin kuruluşunda yer alanları saygıyla selamlar, hayatta olmayanları rahmetle anarım. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşları tarafından 11 Ekim 1975 tarihinde kurulan UBP, parlamenter sistemin ve demokratik yapımızın koşulları içerisinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini devralırken, ülkemizin her alanda kalkınmasına öncülük etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çök önemli görevleri yerine getirmiştir. Siyasal yaşamımızda ve ulusal davamızın savunulmasında mihenk taşı olup , önemli bir yere sahip olan UBP aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ederken, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak görev yaptığım, adayı olarak Cumhurbaşkanı seçildiğim Ulusal Birlik Partisi'ne en içten duygularımla daha nice yıldönümleri ve başarılar dilerim.”