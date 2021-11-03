banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) işbirliğiyle Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmesinin 30’uncu yılı şerefine düzenlenen Türksoy Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:03
Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine güzel ve anlamlı bir serginin açılışını yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un, farklı ülkelerdeki etkinliklerde Kıbrıslı Türklere karşı sevgi, saygı ve kardeşlik duygusu ile yaklaştığını kaydetti.

banner341
Bir halkın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu söyleyen Tatar, “KKTC halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkıyla bütün iradesini ortaya koymuştur, biz de bunu bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. KKTC, Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkı da Türk dünyasının bir parçasıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde çeşitli dönemlerde ressamlar ve özellikle Türk sanatçıların sürekli olarak Kıbrıs’ın tarihini, kültürünü resmetmek suretiyle birçok esere imza attığını ifade eden Tatar, “Bunun için Sayın Prof. Dr. Suat Günsel’e teşekkürü bir borç bilirim. Bu önemli günde sizinle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm Türki cumhuriyetlerinde bizimle bir gönül birliği içinde yaşayan kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde devam etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türk konseyinin daimi üyesi olma hakkı bulunduğunu kaydeden Tatar, “Biz de bir Türk devletiyiz. Bağımsızız, özgürüz, Türk dünyasının bir parçasıyız ve biz aynı kültürün, aynı soyun insanları olarak bu mücadelenin içinde büyük bir fedakarlıkla bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra kültürümüzü ve sanatımızı yaşatmak, daha güçlü olmak en büyük temennimizdir” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arabahmet Sanat Stüdyosu-Osman Keten öğrencilerinin sergisi açıldı
Arıklı ameliyat oldu
Arıklı ameliyat oldu
Özersay'dan değerlendirme
Özersay'dan değerlendirme

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim