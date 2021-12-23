Cumhurbaşkanı Tatar, Turkovac’ın acil kullanım onayı almasını kutladı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, mesajında şunları kaydetti:



“Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi ve alt yapısındaki başarılı çalışmalar çerçevesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac'ın TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı aldığını öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye’nin pandemi sürecinde gösterdiği büyük başarının devamını yürekten temenni ederken, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde Kıbrıs Türk halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve Türk halkına, halkım ve şahsım adına teşekkür eder; seri üretime geçilecek olmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim ve bu başarıya katkı koyanları da yürekten kutlarım.”