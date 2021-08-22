banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
banner376
Flaş Haber
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Kapat

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de atıcılık ve yüzme branşlarında başarı elde eden sporcuları kutladı

22 Ağustos 2021 Pazar 22:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de atıcılık ve yüzme branşlarında başarı elde eden sporcuları kutladı

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Atıcılık Federasyonu Puanlı Milli Takım seçmelerine katılan ve başarı elde eden Kıbrıslı Türk sporcular Ali Çeler, İbrahim Akgürcü ve seçmelere katılan diğer sporcular Salih Hafız, Kemal Madencioğlu, Yaşar Akmen’i kutladı.  Tatar,  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği 33. Samsung  Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan ve başarı elde eden yüzücülerimiz Doğukan Ulaç, Mert Türksoy ve bu organizasyona 29. kez katılan Osman Akkuş’u da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajında, Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.

banner360
Son Güncelleme: 23.08.2021 01:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya Bebek tedavi için Ankara'ya gidiyor
Asya Bebek tedavi için Ankara'ya gidiyor
Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Covid-19'a bir kurban daha
Covid-19'a bir kurban daha
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Tatar: “Rum Yönetimi'nin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez“
Tatar: “Rum Yönetimi'nin hakimiyetçi zihniyeti kabul edilemez“
55 yaşında hayatını kaybetti
55 yaşında hayatını kaybetti
Arıklı, başarılı yüzücüleri kutladı
Arıklı, başarılı yüzücüleri kutladı
LAÜ Akademisyeni Akartaş, Lens Kullanımında Temizlik ve Hijyen koşullarının Önemine Dikkat Çekti
LAÜ Akademisyeni Akartaş, Lens Kullanımında Temizlik ve Hijyen koşullarının Önemine Dikkat Çekti
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Esenyel pandemi sürecinde etkilenen turizmi değerlendirdi
Özyiğit'ten hükümete eleştiri
Özyiğit'ten hükümete eleştiri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim