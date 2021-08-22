Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de atıcılık ve yüzme branşlarında başarı elde eden sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Atıcılık Federasyonu Puanlı Milli Takım seçmelerine katılan ve başarı elde eden Kıbrıslı Türk sporcular Ali Çeler, İbrahim Akgürcü ve seçmelere katılan diğer sporcular Salih Hafız, Kemal Madencioğlu, Yaşar Akmen’i kutladı. Tatar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan ve başarı elde eden yüzücülerimiz Doğukan Ulaç, Mert Türksoy ve bu organizasyona 29. kez katılan Osman Akkuş’u da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajında, Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.