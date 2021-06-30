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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneklerinin temsilcilerini kabul etti

30 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneklerinin temsilcilerini kabul etti
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“HAKSIZ AMBARGO VE KISITLAMALARA RAĞMEN ULUSLARARASI YARIŞMALARDA BAŞARILI OLAN KIBRISLI TÜRK GENÇLER VAR” 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu başkanları ve üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KTFAD’ın düzenlediği seminere katılmak üzere adada bulunan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dilber ve  Yönetim Kurulu üyeleri, KTFAD heyeti ile birlikte, Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundular. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, spor alanında yıllardır yapılan temasların gençler için olduğunu belirterek, salgın sürecinde futbol maçlarının ertelenmesi nedeniyle futbolseverlerin maçlara özlem duyduğunu ve futbol sezonunun yeniden açılacağı eylül ayını beklediklerini söyledi.

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KKTC’ye uygulanan haksız ambargo ve kısıtlamalara rağmen sporun çeşitli dallarında uluslararası yarışmalarda başarılı olan Kıbrıslı Türk gençlerin olduğunu belirten Tatar, futbolun ekip işi olduğunu söyleyerek, KKTC Devleti’nin elinden geldiğince tüm kulüplere destek olmaya çalıştığını kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, TÜFAD’ı kabul etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber de görüşmede yaptığı konuşmada, KTFAD’ın düzenlediği seminere katılmak üzere adada bulunduklarını ve Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın spora duyarlılık gösterdiğini bildiğini ifade eden Dilber, futbolun geliştirilmesini, gençlerin yolunu açmayı ve antrenörlerin bilgisinin arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 30.06.2021 19:33
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