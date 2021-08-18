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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy ziyarette yaptığı konuşmada, göreve atandıktan sonra ilk ziyaretlerini KKTC’ye gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak KKTC’de Selimiye Camii ve Dükkanlar Önü bölgesinin restorasyon çalışmalarına destek olduklarını, çeşitli çalıştaylar ve müze çalışmalarında katkıları olduğunu kaydetti.

Ersoy, bu katkıları nasıl geliştirebilecekleri konusunu değerlendirmek üzere Tatar’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

“ATALARIMIZDAN GELEN GELENEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıfların 1571’de kurulduğunu ve Vakıflara verilen önemi her zaman vurguladığını ifade etti; atalarından gelen yardım etme, insanlık ve adalet gibi geleneklerinin 1571’den beri devam ettiğini kaydetti.

Zengin tarihi eserlerin geleceğe taşınması için yapılan çalışmaların öneminin altını çizen Tatar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs’ın fethinin önemini de vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ın fethinden beri de farklı dönemlerle mücadelenin sürdüğünü belirtti.

“KKTC olarak yolumuza devam ediyoruz. Siyasi egemenliğimiz, hakkımız, hukukumuzun beklediğimiz gibi saygı görmesini umuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içerisinde kendi ülkesinde yaşamaya devam etmesinin ve Türkiye’nin her zaman yanımızda olmasının önemli olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 18.08.2021 17:29
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