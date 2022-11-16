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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Heyetiyle Görüştü

Tatar: “Ben her zaman KKTC’yi, son elli yılın bir Türk başarısı olarak tanımlıyorum. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bizim başarı öykümüzdür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Ankara’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Ankara’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin bizim baş tacımız olduğunu vurguladı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adanın tarihinin değiştiğini ve bunun bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu önemli tarihten sonra KKTC’nin temellerinin atıldığını ifade edip gazilere şükranlarını sundu, şehitlere de Allah’tan rahmet diledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar; “Harekât ve sonrasında gelişen süreç, bizi daha da güçlendirerek Türk dünyasının bir parçası olma noktasına kadar getirmiştir, bu çok önemlidir. Ben her zaman KKTC’yi, son elli yılın bir Türk başarısı olarak tanımlıyorum. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bizim başarı öykümüzdür” dedi. 

Önemli olanın özgürlük, bayrak ve milletin geleceği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sadece Kıbrıs Türk halkının değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de geleceğini ve güvenliğini etkileyecek derecede önemli olduğunu dile getirdi. Yolumuzun, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte selamet yolu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin adada kalacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devam edeceğini ifade ederek KKTC’nin tanınma yolunda önemli mesafeler katedeceğini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 16.11.2022 12:43
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