Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın Belen ilçesindeki 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, şehitlerin mezarlarına gül bıraktı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, her zaman milli çıkarlar ve ulusal menfaatler için birlikte hareket etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İngiliz yönetimi döneminde yine Türkiye'nin desteğiyle kahramanca direnerek varlıklarını sürdürebildiklerini belirten Tatar, çok şehit verdiklerini aktardı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve her şehit haberinde kendilerinin de yüreğindeki acıların alevlendiğini ifade eden Tatar, "Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Eminim ki bizlerin acısı da sizlerin acısıdır. Dolayısıyla bir millet evet iki devlet, Azerbaycan'ı da dikkate alırsak üç devlet. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Bizlerle sürekli olarak mücadele eden gerek Kıbrıs'taki Rum-Yunan ikilisi, gerek Türkiye'nin farklı yerlerindeki Türkiye'mize düşmanlık yapanlarla sonuna kadar uğraşmaya devam edeceğiz, yeter ki Allah milletimize güç versin, Türkiye'miz daha güçlü olsun."

"Bizi kimse Türkiye'mizden kopartamaz"

Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunun altını çizen Tatar, "Onun için tüm şehitlerimize müteşekkir iken aynı zamanda gazilerimizi de hiçbir zaman unutmayacağız çünkü onlara bizim bir vefa borcumuz var. Dolayısıyla buradaki gazilerimize de bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sizlere olan bu vefa duygusu ile sağlıklı bir ömür diliyorum. Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır ama netice itibarıyla mücadelemiz hala devam etmektedir." diye konuştu.

"Bizi kimse Türkiye'mizden kopartamaz." diyen Tatar, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'yle iyi ilişkiler içerisinde olması gerektiğini vurguladı.