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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 19:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, forumun yarınki oturumunda bir konuşma yapacak.

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18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Forum’un amacının, liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele alarak, sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturması olduğu belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2021 20:44
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