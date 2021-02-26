Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu

TATAR: "ERDOĞAN, SÜRDÜRÜLMEKTE OLAN EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜ ZEMİNİNDEKİ İKİ DEVLETLİ VİZYONUN KARARLILIKLA ARKASINDA OLDUKLARINI BELİRTTİ"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, doğum gününü kutladı ve nice sağlıklı yıllar diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi Covid-19 pandemisiyle mücadelede de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini, KKTC’ye aşı dahil, sağlık desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sözcüsü aracılığıyla 27–29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacağını açıkladığı 5+BM gayrı resmi toplantısına yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan, sürdürülmekte olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasında olduklarını belirtti. Bunun birlikteliklerini ve pozisyonunu güçlendirdiğini kaydeden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik-beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi.