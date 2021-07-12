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Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzonlu iş insanları ve Trabzon Belediyesi yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzonlu iş insanları ve Trabzon Belediyesi yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’inci yılının kutlanmasına yönelik hazırlıkların başladığı bir dönemde Trabzon’dan gelen konukları Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Trabzon’a sevgi ve selamlarını iletti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, başbakan ve maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemlerden beridir, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’la birlikte önemli çalışmalara imza attıklarına işaret ederek, Cemal Erdoğan’ın, özellikle gençliğe ve spora yönelik çalışmalarının “oldukça değerli” olduğunu söyledi.
“KURUMLARIN BİRBİRİYLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMESİ ÖNEMLİ”
Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin önemine vurgu yaparak, “halka daha müreffeh ve güven içerisinde bir yaşam sunma hedefi ile halkın hak, çıkar ve güvenlik endişelerinin korunması hedefinde olduklarını ve bu bağlamda Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olmasının önemli olduğunu” söyledi.

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Tatar, Türkiye ve KKTC kurumlarının birbirleriyle münasebetlerinin gerekliliğine de işaret ederek, en yakın zamanda Trabzon’a bir ziyaret yapmayı arzuladığını söyledi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC bayrağı, Kıbrıs haritası ve resminin yer aldığı bir tablo takdim edildi.
“TARİH, CUMHURBAŞKANI TATAR’IN BU DÖNEMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZACAKTIR” 
Pala ise yaptığı kısa konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ın çok önemli bir dönemde cumhurbaşkanı görevini yürüttüğünü belirterek, KKTC ve Türkiye’nin bir bütün olduğunu söyledi. Pala, “Tarih, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu dönemini altın harflerle yazacaktır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 12.07.2021 19:48
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