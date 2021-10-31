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Cumhurbaşkanı Tatar, Tekwando, Karate ve Budo'da başarılı sporculara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32. WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19. GTF Avrupa Şampiyonası ve 7. World Budo Martialarts Şampiyonası’nda ödül almaya hak kazanan 11 takıma ve sporculara ödüllerini verdi.

31 Ekim 2021 Pazar 11:00
Cumhurbaşkanı Tatar, Tekwando, Karate ve Budo'da başarılı sporculara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların ellerinden gelen çalışmaları bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da yapacaklarına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin çalışmalarına destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi. 
Tatar, gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargolara karşı yapılan çalışmalarla çağ dışı ambargoların aşılarak KKTC'de sporun daha da yaygınlaşmasına yönelik uğraşlarının devam edeceğini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, tekvando, judo, karate gibi popüler spor dallarında farklı ülkelerle bir araya gelinerek ülke tanıtımına büyük katkı sağlandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzlerce sporcunun yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e, çalışma arkadaşlarına ve sporculara başarılar dileyerek sporcuların ailelerini de tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kendi insanına sunduğu altyapı imkânlarının daha da artacağını ifade ederek, “uluslararası ölçekte elde edilen ve göğsümüzü kabartan başarılar artarak sürecek” dedi.

 

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Son Güncelleme: 31.10.2021 12:25
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