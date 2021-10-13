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Cumhurbaşkanı Tatar teknofest yarışmasında başarı elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TeknoFest yarışmasında dereceye giren Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul etti.

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:45
Cumhurbaşkanı Tatar teknofest yarışmasında başarı elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, teknoloji alanında yaratıcılık ortaya konularak başarı elde etmenin çok değerli bir başarı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin bir devlet olarak, kurum ve kuruluşlarıyla dünyadaki haklı yerini alma gayretlerinde elde edilen bu başarıların son derece değerli ve umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceğe umutla bakabilmesi ve yatırımlarla daha güçlü KKTC için her türlü başarının önemli olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin meslek okullarında elde ettikleri becerilerin KKTC’nin yapısının güçlenmesinde önemli faktör olduğunu ifade etti.

Heyete Okul Müdürü Çiğeltem Arifoğlu başkanlık etti.

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Son Güncelleme: 13.10.2021 16:50
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