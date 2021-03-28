banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar: "Tek egemenlik, Rum hakimiyetinin önünü açar"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi bağlantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

28 Mart 2021 Pazar 19:00
Cumhurbaşkanı Tatar: "Tek egemenlik, Rum hakimiyetinin önünü açar"
banner337

Kıbrıslı Türklerin, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olarak adada en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak söz sahibi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Toplantıda masaya getirilecek olan iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, self-determinasyon hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğuna dikkat çekti.

“TEK EGEMENLİK, RUM HAKİMİYETİNİN ÖNÜNÜ AÇAR”
Federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey’e yayılmasının önünü açacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir antlaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

banner341
Egemenlik mevzusunun nüfusa endeksli bir olgu olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı, eşit egemenliğin ve Türkiye’nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu belirtti. Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonların her alanda aşılması için gerekli tüm çabanın gösterileceğini kaydetti.
KKTC’NİN STATÜSÜ YÜKSELDİ”
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC’nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan çalışmalarla, KKTC’nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi ve birlik ve beraberliği korumanın önemine vurgu yaptı.

“MARAŞ AÇILIMI EZBERLERİ BOZDU”
Maraş açılımının ezberleri bozduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, atılan bu önemli adımla birlikte arık yalnızca federal temelde bir uzlaşı modeli beklentisini ve Rum tarafının beklentisi olan Maraş’ın iadesini ortadan kaldırdığını ifade etti.  Maraş’ta mülkleri bulunan Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla başvuru yapabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın marka değeri ile bir cazibe merkezi olacağını belirterek, pandemiye rağmen şu ana kadar ziyaretçi sayısının yüz bini geçtiğini ifade etti.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay, KKTC Adanalılar Kültür Derneği Başkanı Serdar Terzi, KKTC Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği Başkanı Okan Erdemsiz ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.

banner360
Son Güncelleme: 28.03.2021 19:08
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısErsin TatarKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu
Cumhurbaşkanı Tatar: "Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi ailenin isteği doğrultusunda oldu"
Cumhurbaşkanı Tatar: "Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi ailenin isteği doğrultusunda oldu"
Başbakan Saner: “Yeni hastanenin temelinin Ekim ayında atılması planlanıyor”
Başbakan Saner: “Yeni hastanenin temelinin Ekim ayında atılması planlanıyor”
GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı
GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ilk çevrimiçi prömiyerini sundu
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ilk çevrimiçi prömiyerini sundu
Girne Dağyolu yasta
Girne Dağyolu yasta
ARUCAD’da burs mülakatı 15-16-17 Haziran’da…
ARUCAD’da burs mülakatı 15-16-17 Haziran’da…
Gazimağusa’da haftada iki gün pazar kurulacak
Gazimağusa’da haftada iki gün pazar kurulacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Zaroğlu: “11 Nisan’dan sonra YDP ‘ben’ kimliğinden çıkıp ‘biz’ kimliğine dönecek”
Zaroğlu: “11 Nisan’dan sonra YDP ‘ben’ kimliğinden çıkıp ‘biz’ kimliğine dönecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim