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Cumhurbaşkanı Tatar, TDP ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyor.

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:15
Cumhurbaşkanı Tatar, TDP ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün başlattığı görüşmeler çerçevesinde bugün ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de başlayan görüşmeye TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Genel Sekreteri Halil Hızal katıldı. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, hükümetin geçen hafta istifasını sunduğunu anımsatarak, anayasa gereği yeniden hükümet kurulana kadar görevine devam ettiğini kaydetti.

Hükümetin istifası öncesinde, hükümet krizi yaşandığını, azınlık hükümetinin sıkıntıları olduğunu, hükümetin sorunlara çözüm üretemediğini, Meclis’in toplanamadığını ifade eden Özyiğit, hükümet krizleri hala devam ettiğini söyledi.

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Bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşlerini ilettiklerini belirten Özyiğit, bir an önce seçim tarihinin netleştirilerek, salimen bir seçime gidilmesi gerektiğini görüşlerini de Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardıklarını ifade etti.

Yeniden bir hükümet kurulması şansı yoksa hep birlikte bir seçim tarihi belirlemenin elzem olduğunu yineleyen Özyiğit, seçim tarihi için aralık sonunun çok konuşulduğunu ancak bir sonuca varılamadığını, 6 Şubat diye önerilen seçim tarihin de geri teptiğini kaydetti.

Özyiğit, dün Meclis Başkanlık Divanı’nın toplandığını, ancak UBP’nin yine bir tarihle gelmediğini belirterek, “Artık samimi olsunlar” dedi.  

Cumhurbaşkanı Tatar, dün UBP, CTP ve HP yetkilileriyle görüşmüştü.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 14:20
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