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Cumhurbaşkanı Tatar TC Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde Türkiye’nin desteğini hissetmenin önemine vurgu yaparak, bu hissin güven ve istikrarın yegane teminatı olduğunu belirtti.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:45
Cumhurbaşkanı Tatar TC Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u kabul etti.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türk halkına KKTC’ye daha fazla yatırım yapmaları çağrısında da bulundu.

MUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC’de gerçekleştireceği resmi temaslarla ilgili Tatar’a bilgi verdi.

Muş, TC-KKTC arasında protokol imzalanacağını ve bazı uygulamaların startının verileceğini belirtti.

Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine misafirperverliği için teşekkür etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyetine KKTC’ye yaptıkları yardım ve destekler için teşekkür etti.

Bakan Muş’un KKTC’yi iyi tanıyan bir kişi olduğun işaret eden Tatar, bunun ülke açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde Türkiye’nin desteğini hissetmenin önemine vurgu yapan Tatar, bu hissin güven ve istikrarın yegane teminatı olduğunu belirtti.

Pandeminin insanları zorladığını ancak sürecin iyi yönetildiğini söyleyen Tatar, ekonominin kalkınması için istikrara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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Tatar, KKTC’nin lokomotif sektörleri arasında turizm ve inşaat yer aldığını söyleyerek, dışa bağımlı olan bu sektörlerin pandemiden olumsuz etkilendiğini, pandeminin ekonomik aktörlerin gelmesine engel olduğunu belirtti.

Yaşanan pandemi sürecinin olağanüstü bir dönem olduğunu dile getiren Tatar, sürecin iyi yönetildiğini söyledi.

Tatar, pandemi nedeniyle yapılan sağlık yatırımlarının geleceğe güvenle bakmayı sağladığını ifade etti.

Aşılama ve alınan tedbirlerle birlikte sürecin iyi bir noktaya geldiğini, pandeminin ardından KKTC’nin yükselişe geçeceğini dile getiren Tatar, tatil amaçlı ziyaretler ve üniversitelere ilginin artacağını kaydetti.

YATIRIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk halkına, KKTC’ye daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

KKTC’nin eski eserleri, doğası ve diğer özellikleriyle çok sayıda insanın ilgisini çekebileceğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye daha fazla ilgi olabileceği düşüncesini dile getirdi.

Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’in en güzel noktalarından biri olduğunu söyleyerek, turizm imkanlarının yükselişe geçeceğine inanç belirtti.

Rekabet edebilme adına maliyetleri kontrol etme ve reformların önemine işaret eden Tatar, ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Güzelyurt bölgesinde narenciye ve benzeri ürünlerin ihracat miktarlarına değinen Tatar, 100 bin ton narenciye ihraç edildiğini belirtti.

Türkiye’den KKTC’ye su projesinin KKTC’ye hayat verdiğini söyleyen Tatar, suyun Güzelyurt ve Mesarya’da tarımsal amaçlı kullanılmaya başlayacağını, Güzelyurt bölgesinde yeni ekimlerin başladığını kaydetti.

Sudan sonra elektriğe de çözüm bulunması temennisinde bulunan Tatar, elektriğin pahalı olduğunu, bu yönde cesur adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 03.06.2021 14:01
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