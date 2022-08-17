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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy'u Kabul Etti

17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:30
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de temaslarda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 15.00'te gerçekleşen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye için KKTC'nin önemine işaret etti. Ersoy, restorasyonu tamamlanarak, bugün yeniden açılan Barbarlık Müzesi'nin Kıbrıs tarihi açısından geçmişte yaşananların yeni nesillere anlatılması ve unutulmamasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal yaşamının bir üst noktaya taşınması adına Türkiye'nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirten Ersoy, 2023 yılında başlatılacak Kıbrıs kampanyasının hem hava trafiği, hem turizm, hem de tanıtım anlamında Türkiye için birincil öncelikte olacağını aktardı.

Ersoy, ulusal ve uluslararası platformda KKTC kültürünün tanıtılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Barbarlık Müzesi restorasyonu ve açılışı için KKTC'de bulunan heyete ve TİKA'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türkünün bugünlere pek çok zorluklar çekerek geldiğini ve müzeyi ziyaret edenlerin Kıbrıs'ın yakın tarihini daha iyi anlayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin milyarlarla ifade edilen kitlelere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunduğuna işaret eden Tatar, kültür ve turizmde Türkiye'nin kendi imkânlarını, zamanını ve kaynağını KKTC için ayırmasının önemini vurguladı. Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de marka bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Yeni Ercan Havalimanı'nın da devreye girmesiyle turizmin KKTC adına daha da gelişeceğini kaydeden Tatar, bu yıl Türkiye'den gelecek öğrenci sayısında artış olmasını hem moral, hem ilham kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ukrayna savaşı, pandemi ve ekonomik krizin etkilerini Türkiye'nin de desteğiyle aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve KKTC'nin Maraş açılımıyla Doğu Akdeniz'de sürdürülen Kıbrıs politikasına Azerbaycan gibi diğer dost ülkelerden de destek aldıklarını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 17.08.2022 16:42
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