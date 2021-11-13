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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

13 Kasım 2021 Cumartesi 16:15
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

“TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASIYIZ”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde yaptığı konuşma nedeniyle şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“BM’nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde, 22 Eylül 2021 tarihinde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan; ‘BM’nin eşit olarak kabul ettiği Kıbrıs’taki iki halktan birinin lideri BM Genel Kurulu’nda konuşurken, diğer liderin bu platformda sesini duyurmaması adil değildir’ diyerek Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük haksızlığa dikkat çekerken, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin sesi olmuştu.
Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan bunun yanı sıra, konuşmasında; ‘Kıbrıs’ın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu destekliyoruz. Buradan, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin görüşlerini açık fikirlilikle ve önyargısız bir şekilde değerlendirme çağrısında bulunuyorum’ ifadelerini kullanmış ve ulusal davamız ile egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimize büyük destek vermişti.
Her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olan; her koşulda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, İstanbul’da 12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da katılımcı ülkelerin devlet başkanlarına, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına uygulanan tecrit ve ambargoların hafifletilmesine yönelik girişimlerde bulunmaları çağrısı yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın konuşmasında yer alan bir diğer önemli çağrısı da şudur;  ‘Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aramızda görmeyi can-ı gönülden arzu ediyoruz.’
Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olup Türk dünyası ile tasada ve kıvançta birdir. Türk dünyası ile kopmaz gönül bağlarımız vardır ve ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tanınmasa da gerçektir ve Doğu Akdeniz’de bir Türk devletidir. Türk dünyasının hak ve menfaatlerinin korunmasında,  Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcileri olarak birlik ve beraberliğimizin sağlanması da oldukça önemlidir.
Zirvede, Türk Konseyi’nin adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olarak değiştirilirken, açıklanan ortak bildiride ‘Kıbrıs sorununda adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme varılması gerektiği vurgulanırken; temel ve eşit hakları güvence altına alma arzusunu taşıyan Kıbrıs Türk halkıyla olan dayanışma da ifade edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, kanla ve canla kurduğumuz KKTC’nin 38. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde yapmış olduğu konuşma ve çağrılar büyük bir öneme sahiptir.
Her yerde, her zaman ve her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olan, desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’a bir kez daha şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi sunarım.”
 

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Son Güncelleme: 14.11.2021 01:54
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