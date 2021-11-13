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Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM futbol takımı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile dostluk maçı yapmak amacıyla ülkeye gelen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı başkanlığındaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol takımı heyetini kabul etti. 

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:15
Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM futbol takımı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, görüşme öncesi basına açıklamada bulundu.


TATAR: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DESTEĞİYLE DOĞU AKDENİZ’DE BİR DEVLET KURULDU”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, bu yıl  KKTC’nin 38’inci yıl dönümü olduğunu, zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de bir devletin kurulduğunu söyledi.
Tatar, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği, geleceği ve refah içinde yaşaması için çalışıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağın daha da pekişmesi ve gelişmesi en büyük temennimizdir” dedi.
“KKTC dendiğinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin, bu topraklar uğruna verdiği şehitlerin, soykırımların akla geldiğini” ifade eden Tatar, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ulaştığımız bağımsızlık ve özgürlüğün bir tezahürü olarak kendi cumhuriyetimizi ilan ettik” diye konuştu.


“BİR ANLAŞMA OLACAKSA BU İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİ İLE OLACAKTIR”

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Cumhurbaşkanı Tatar,  konuşmasına şöyle devam etti:
“Bir anlaşma olacaksa bu iki devletin iş birliği ile olacaktır. Bütün dünyaya bunu ilan ettik ve şimdi de bu siyasetle federasyon temelinde bir anlaşmanın olamayacağını söylüyoruz. Rumlar bizi azınlık olarak görüyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin buradan askerini çekmesini istiyor. Bizim bu anlaşma modeline evet dememiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’in en büyük ve en güçlü ülkesidir. Kıbrıs adasının geleceğinde söz sahibidir. Biz bu siyasetten asla geri dönmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim yanımızda olması, bizim için mutluluk vericidir. Bu bakımdan siz Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerine, 38’inci yıl dönümümüzde burada olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Bizim geçmişimiz bir, kaderimiz bir, geleceğimiz bir ve bundan sonra da böyle olacaktır.”


“TÜRK KONSEYİ’NE KATILMAYI GÖNÜLDEN DİLİYORUZ...”
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da yapılan Türk Konseyi 8’inci Zirvesine de değinerek, “Biz aynı gönül coğrafyasının insanları olarak Türk Konseyi’ne katılmayı gönülden diliyoruz. Siyasi tanınma konusu şu anda sıkıntılı bir süreçte olabilir fakat burada bir Türk devleti olduğunu kimse inkar edemez. Kıbrıs’ta da iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin edebilmesi en doğal hakkıdır. Biz bu siyaseti sonuna kadar yürüteceğiz” ifadelerinde bulundu.


SANCAKLI: “BU COŞKUYU BERABER YAŞAMAK İSTEDİK”
TBMM Futbol Takımı Kaptanı, Kocaeli Milletvekili, Türkiyeli eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünde, bizler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden parlamenterler olarak bu güzel günde burada olmak, bu coşkuyu beraber yaşamak istedik. Bu güzel günde burada olmaktan gururluyuz. Bunun anısına da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis takımı ile dostluk maçı oynayacaktır” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 15:41
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