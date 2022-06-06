Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM eski başkan vekili Özer Gürbüz’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan TBMM eski başkan vekili, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı ve RTÜK eski üyesi Özer Gürbüz’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Özer Gürbüz gibi müstesna bir devlet adamını” Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek, görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Özer Gürbüz’ün bilgi birikimi ve deneyimlerini dinlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün bulunduğu konuma, geçmişten bugüne biriktirdiği donanımı ile adım adım, emek emek, halkıyla hep birlikte yol alarak geldiğini belirtti. Tatar, Özer Gürbüz’e başarılar ve esenlikler diledi.

Eşi Sibel Tatar’ın da bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Özer Gürbüz gibi önemli görevler ifa eden siyasetçilerin birikiminden ve vizyonundan her daim yararlanmak gerektiğine dikkat çekti.

Özer Gürbüz de, gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar'ı başbakanlığı döneminde de ziyaret ettiğini, bugün ise Cumhurbaşkanlığı makamında ziyaret ediyor olmaktan ötürü duyduğu mutluluğu paylaştı.

Gürbüz, Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da öncülüğünü yaptığı projelerle ve hizmetleriyle ilklere imza attığını belirterek, Sibel Tatar'ı da ayrıca kutladı ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.