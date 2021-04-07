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Cumhurbaşkanı Tatar talimatı verdi!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'e yönelik saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talimatı verdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:00
Cumhurbaşkanı Tatar talimatı verdi!
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e sosyal medyada çok çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’e ve Kıbrıs Türk halkına kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, bunun hesabının mutlaka sorulacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
Dr Fazıl Küçüke SaldırıErsin Tatar
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