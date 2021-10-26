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Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu sporcu, antrenör ve üyelerini kabul etti.

26 Ekim 2021 Salı 16:45
Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’nun yıllardır bu spor dalının içinde Kıbrıs Türk gençliğini bütün dünyayla buluşturabilen ve bu anlayışla çalışmalarını sürdüren bir federasyon olarak büyük başarılara imza attığını söyledi. 

“Yüzlerce genç spor salonlarında disiplin ve ciddiyet içinde uluslararası etkinliklere hazırlanıp başarıyla ülkemizi temsil ederek bizi gururlandırmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, buna öncülük eden antrenörleri Eyüp Zafer Gökbilen’i tebrik etti.

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Tatar, önemli olanın; “ülkede, çağdaş bir yaşam ve uygarlığın sonucu olarak spor yapmanın, sporu sevmenin ve kısıtlamalara rağmen ülke gençlerinin farklı spor dallarında da, farklı ülkelerde uluslararası etkinliklere katılabilmesi” olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların KKTC’nin umut kaynağı olduğunu da söyleyerek, başarılarının devamını diledi.

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Son Güncelleme: 26.10.2021 17:21
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