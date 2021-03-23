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Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu Birkan Uzun’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kayak, dağcılık ve buz tırmanışları gibi dağ sporları yapan sporcu Birkan Uzun’u kabul etti.

23 Mart 2021 Salı 19:15
Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu Birkan Uzun’u kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Yedi Zirveler” olarak bilinen dünyanın her kıtasından en yüksek dağa tırmanmayı içeren proje kapsamında bugüne kadar Afrika’da Kilimanjaro, Avrupa’da Elbrus, Güney Amerika’da Aconcagua ve Kuzey Amerika’da Denali dağlarını içeren dört başarılı tırmanış gerçekleştirmiş olan Uzun, projenin gelecek aşamalarında Antarktika’da Vinson Dağı, Asya’da Everest Dağı ve Okyanusya’da Carstensz Piramidi’ne tırmanışlar gerçekleştirerek bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk olmayı ve dünyaya ülkemizin adını duyurmayı hedeflediğini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, sporun her dalında yetenekli gençlerin olmasından ve dünyada ülkeyi başarıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, projenin başarıyla tamamlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi ve Birkan Uzun’a başarılar diledi. 

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Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32
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