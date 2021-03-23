Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu Birkan Uzun’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Yedi Zirveler” olarak bilinen dünyanın her kıtasından en yüksek dağa tırmanmayı içeren proje kapsamında bugüne kadar Afrika’da Kilimanjaro, Avrupa’da Elbrus, Güney Amerika’da Aconcagua ve Kuzey Amerika’da Denali dağlarını içeren dört başarılı tırmanış gerçekleştirmiş olan Uzun, projenin gelecek aşamalarında Antarktika’da Vinson Dağı, Asya’da Everest Dağı ve Okyanusya’da Carstensz Piramidi’ne tırmanışlar gerçekleştirerek bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk olmayı ve dünyaya ülkemizin adını duyurmayı hedeflediğini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı.
23 Mart 2021 Salı 19:15
Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32