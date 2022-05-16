Cumhurbaşkanı Tatar şölene katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar şölende yaptığı konuşmada , “Bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmek için kendi kültürümüzü, örf ve adetlerimizi en iyi şekilde gençlerimize aktarmalıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Gençlik Dairesi işbirliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şölende konuşma yaptı.
Tatar, bu vesileyle bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve etkinliğe katkı koyanlara plaket takdim etti.