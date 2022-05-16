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Cumhurbaşkanı Tatar şölene katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu “Yeni Oyun Sunumları Şöleni”ne katıldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:45
Cumhurbaşkanı Tatar şölene katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar şölende yaptığı konuşmada , “Bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmek için kendi kültürümüzü, örf ve adetlerimizi en iyi şekilde gençlerimize aktarmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Gençlik Dairesi işbirliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şölende konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliklerin daimi olmasını temenni etti ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Bütün bu güzellikleri başarabilmek için azimle çalışmanın ve vatan sevgisi ile dolu olmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda varlığımızı sürdürebilmek için kendi kültürümüzü, örf ve adetlerimizi en iyi şekilde gençlerimize aktarmalıyız” dedi.

Tatar, bu vesileyle bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve etkinliğe katkı koyanlara plaket takdim etti.

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Son Güncelleme: 16.05.2022 11:19
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