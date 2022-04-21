Cumhurbaşkanı Tatar siyasi partilerle görüşmelere başlıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşmelere başlıyor.

Tatar bugün saat 14.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 15.00’de Halkın Partisi (HP) ve 15.30’da Demokrat Parti (DP), yarın saat 11.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve 13.30’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) temsilcilerini kabul edecek.

Anayasa’ya göre, Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan parti, en geç 15 gün içinde hükümeti kurmak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün öğleden sonra UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını kabul etmiş, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini bugün başlatacağını duyurmuştu.

23 Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimin ardından UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan ve Meclis’te 29 sandalyeye sahip UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 3 Mart’ta Meclis’ten güvenoyu almıştı.