Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla görüşüyor

CUMHURBAŞKANI TATAR, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişi yapmak amacıyla Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşme saat 15.00’te başladı.

Görüşmede, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.